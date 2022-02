Frischer Saibling aus Pfarrwerfen

Der Patron ist noch immer Fredi senior. Er hat zwar den Kochlöffel übergeben, die Hausschlüssel noch nicht zur Gänze. Der Junior hat das Kochen im Pongau gelernt. Lehrherr war kein Geringerer als Haubenkoch Rudi Obauer. In der Fremde hat er es dann perfektioniert, unter anderem in New York.