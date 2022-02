Weltmeister Kraft zeigt im Training gewaltig auf

Weltmeister Stefan Kraft hat am Donnerstag in der zweiten Trainingssession für den Olympia-Einzelbewerb der Skispringer von der Großschanze groß aufgezeigt. Der Salzburger belegte in den ersten zwei dreier Durchgänge mit Sprüngen auf 129 und 133 m die Ränge eins und zwei, ehe er seinen Arbeitstag vorzeitig beendete. Der Normalschanzen-Zweite Manuel Fettner ließ das Training zur Gänze aus. Zu diesen beiden wurden Daniel Huber und Jan Hörl für den Samstag-Bewerb aufgestellt.