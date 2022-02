Ein Ländle-Derby für den Formcheck

Um sieben Uhr früh ging es gestern für die Austria nach dem einwöchigen Trainingslager in Side via Zürich zurück ins Ländle. Wegen der zweistündigen Zeitverschiebung zur Türkei kam die Mannschaft erst am späten Nachmittag an. Dennoch steht bereits heute um 15 Uhr im Lustenauer Rheinvorland das Testspiel gegen den FC Dornbirn an.