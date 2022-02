IKEA ruft „Huvudroll“-Gemüsebällchen zurück

„Die Sicherheit und die Qualität unseres Lebensmittelangebots stehen für uns an erster Stelle. Wir möchten unseren Kunden Produkte anbieten, denen sie vertrauen können und die auf verantwortungsvolle Weise hergestellt werden - ohne Kompromisse bei Lebensmittelsicherheit oder Qualität. Leider haben wir feststellen müssen, dass trotz aller Sorgfalt Kunststoffteile aus einer defekten Produktionslinie in das Produkt „HUVUDROLL GEMÜSEBÄLLCHEN 1000 g, GEFROREN“ mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum gelangt sind“, so das Möbelhaus in einer Stellungnahme.