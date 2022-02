Shiffrin schweigt „in absehbarer Zukunft“

Olympia-Fiasko

Im Weltcup hat Shiffrin in dieser Saison bisher fünf Super-G-Rennen und zwei Abfahrten bestritten. Bei Olympia erlebte sie in den ersten Tagen ein Fiasko. Sowohl im Riesentorlauf am Montag als auch im Slalom am Mittwoch war sie favorisiert und schied jeweils im ersten Lauf nach wenigen Toren aus. Ihre am Papier größte Medaillenchance hat Shiffrin nun in der Kombination, die in China am Donnerstag nächster Woche angesetzt ist.