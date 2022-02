Kilde mit Liebesbotschaft an Herzdame Shiffrin!

Ihn frustriere das, so Kilde. „Ich sehe nur eine Spitzensportlerin, die tut, was eine Spitzensportlerin tut! Es ist ein Teil des Spiels und es passiert. Der Druck, den wir alle im Sport auf Einzelpersonen ausüben, ist enorm, also lasst uns die gleiche Unterstützung zurückgeben. Es dreht sich alles um das Gleichgewicht und wir sind ganz normale Menschen!! Ich liebe dich Kaela“, schrieb der 29-Jährige, der am Vortag im Super-G Bronze geholt hatte.