StadtMacher sind startklar für neuen Kulturreigen

Das ist schnell gegangen: Nachdem die StadtMacher aus ihrem alten Klublokal in der Bamberger Straße geflogen waren, hat sich der Verein bereits in einem neuen Zuhause in der Johann Offner Straße eingerichtet. Ein Kernteam hatte wochenlang gearbeitet, um das neue Lokal mit Ausstellungsraum und Bühne einzurichten. Der bunte Kulturreigen 2022 kann also starten.