Silberne Puchner: „Wusste nicht, ob es weitergeht“

Ihr dritter Platz in der laufenden Weltcup-Saison zu Beginn in Lake Louise ließ sie hoffen. Puchner gestand aber: „Danach war‘s im Super-G schwierig, da hat teilweise gar nichts funktioniert.“ Trotzdem: "Ich habe schon gewusst, dass ich es drauf habe. Die letzten Jahre waren so schwer für mich. Ich war teilweise schon fast am Ende, weil ich nicht gewusst habe, ob es weitergeht. Heuer habe ich die Freude wieder zurückgewonnen. Ich muss mich bei so vielen Leuten bedanke - der Familie, den Verband, den Trainern. Olympia war bei mir immer so weit weg. Sicher ist es ein Traum für jede - bei Olympia zählen nur die ersten Drei - da muss man erstmal hinkommen.