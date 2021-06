Elon Musk peilt halbe Million Starlink-Nutzer an

In den USA kostet das Internet via Satellit die ersten Kunden 99 Dollar im Monat - plus eine Einmal-Investition von 499 Dollar in eine Übertragungsanlage. SpaceX selbst kosteten diese Terminals aktuell doppelt so viel, räumte Musk ein. Das Unternehmen will den Preis aber mit der Zeit auf wenige hundert Dollar drücken. Derzeit sind mehr als 1600 Starlink-Satelliten im Einsatz, im Endausbau könnten es Zehntausende werden.