Lawinengefahr in Tirol bleibt weiterhin erheblich

Viele Unfälle mit Wintersportlern gingen glimpflich aus, dennoch starben neun Personen am Wochenende in Österreich (acht in Tirol, eine in Vorarlberg) bei Lawinenabgängen. Ein besonders tragisches Ereignis passierte in Spiss an der tirolerisch-schweizerischen Grenze, wo fünf Menschen ihr Leben in den Schneemassen verloren.