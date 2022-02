100 Lawinen und 70 Einsätze in drei Tagen in Tirol

„Helfer rund um die Uhr in Bereitschaft“

„Noch nie hat es so viele Lawineneinsätze gegeben, wie in den vergangenen Tagen. Aber es zeigt auch: Wir sind in Tirol hervorragend aufgestellt, um für eine größtmögliche Sicherheit in den Bergen zu sorgen. Alle Einsatzkräfte stehen nach wie vor rund um die Uhr in Bereitschaft, um bei Lawinenereignissen schnellstmöglich zu reagieren“, erklärte Landeshauptmann Günther Platter am Sonntag in einer Aussendung.