Training trotz positiven Tests? „Das ist Rufmord!“

„Absoluter Schwachsinn“

Jetzt muss sich der Österreicher gegen Gerüchte wehren, er habe im Jänner trotz positiven Corona-Schnelltests ein Training geleitet. Für ihn „absoluter Schwachsinn“, wie er der „Bild“-Zeitung sagte: „Ich hatte nach der Rückkehr aus dem Trainingslager Kopfweh und Magen-Darm-Probleme, war deswegen mit etwas Abstand am Trainingsplatz, jedoch nicht in der Kantine oder bei der Besprechung, um auf Nummer sicher zu gehen. Tests danach waren negativ, was jetzt passiert, ist Rufmord!“