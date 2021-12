Heraf und Djuricin: „Wir wissen, wie es läuft!“

Raus aus dem Keller

„Wir wollen rasch aus dem Abstiegskampf, ich habe Ried ja aus derselben Situation nach oben gebracht“, sagt Heraf, der im Innviertel in 21 Spielen im Schnitt 1,67 Punkte geholt hatte. Bei den positiven Treffen mit den Türkgücü-Bossen versprach er kein Feuerwerk, outete sich als „Ergebnistrainer“. Der vorerst im Hotel wohnt, am 1. Jänner wartet ein Essen mit der Mannschaft, tags darauf geht es ins Trainingslager. Die Heimspiele absolviert der Klub im Olympiastadion, bei der Infrastruktur hinkt man noch hinterher: „Halb so wild. In Schwanenstadt hab ich als Trainer die Linien gezogen und Wäsche gewaschen!“