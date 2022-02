Haben die Lungauer Polizisten Fehler gemacht?

Gab es ein Fehlverhalten der Polizisten, die Andreas bis in den Tod verfolgten? Diese Frage soll das von der Justiz in Auftrag gegebene Gutachten des Unfall-Experten Gerhard Kronreif klären. Laut „Krone“-Informationen soll es bereits am Montag bei der Staatsanwaltschaft eingelangt sein. Eine Bestätigung steht aber noch aus. Über den Inhalt ist noch nichts bekannt – weder Opfer-Anwalt Stefan Rieder noch Verteidiger Kurt Jelinek konnten darüber Auskunft geben. Jelinek ist aber ohnehin der Meinung, dass das „Verfahren eingestellt gehört“. Dem steht Rieder entgegen, der Sorgfaltsverstöße bei der Polizeiarbeit ortet – vor allem bei der Einhaltung des Abstandes im Zuge der Verfolgungsjagd.