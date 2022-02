Harte Koalitionsgespräche nach den Wahlen

Noch hält man sich in den betroffenen Gemeinden bedeckt, doch in Zeiten von Koalitionsgesprächen brodelt natürlich die Gerüchteküche. In Waidhofen an der Ybbs sollen nach anfänglicher ÖVP-Schockstarre nach dem Verlust der Absoluten und einem Vorstoß der SPÖ in Richtung Bürgerlisten und MFG die Zeichen auf eine Große Koalition hindeuten. Man traue den gestärkten Impfgegnern keine Verantwortung in führender Position zu und gehe lieber auf Nummer sicher, so ein Genosse. Glück im Unglück für den angeschlagenen ÖVP-Stadtchef Werner Krammer.