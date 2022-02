Selbstfahrende Pkw: Vision wird greifbar

In Sachen selbststeuernder Fahrzeuge hat sich in den letzten Jahren viel in der Kfz-Technologie getan: Autos können eigenständig einparken, Sensoren halten automatisch die Spur, wahren den Mindestabstand zum Vorderfahrzeug oder erkennen Objekte im toten Winkel. Am Steuerungskonzept für die nächste Generation selbststeuernder Mobile forscht jetzt das Projekt „zoneZ“, das von einem Zusammenschluss der Fachhochschule Wiener Neustadt, dem Lichtsystem-Spezialisten ZKW aus Wieselburg und dem Austrian Institut of Technology (AIT) in Wien betrieben wird.