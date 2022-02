Trotz Pflicht kein großer Andrang bei Impfungen

Wer sich eine Erst- oder Auffrischungsimpfung holen will, muss derzeit nicht mit Wartezeiten rechnen. In den Zentren, aber auch bei den Aktionen in den Gemeinden hält sich der Andrang in Grenzen. „Seit Jahresbeginn kamen rund 4000 Erstimpfungen dazu. Bei den Auffrischungsimpfungen war in der zweiten Jännerwoche ein erhöhtes Aufkommen zu bemerken. Ansonsten bewegt sich die Anzahl der Auffrischungen zwischen 4000 und 6000 pro Woche“, heißt es vom Koordinationsstab dazu.