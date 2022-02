Staat verlor 2021 rund 1,2 Mrd. Euro an Steuer

Profit-Shifting - also die Strategie von international tätigen Konzernen, ihre Gewinne ins Ausland zu verschieben, um Steuern zu vermeiden - kostet den österreichischen Staat Jahr für Jahr eine Menge an Steuereinnahmen. Im Vorjahr waren es rund 1,2 Milliarden Euro, berichtete das Momentum Institut am Montag. Das meiste Geld wird demnach in die Benelux-Staaten, nach Irland und in die Schweiz verschoben.