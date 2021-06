„Erste Maßnahmen in 5 Jahren verankert“

„Erste Maßnahmen in 5 Jahren“

„Wir werden in 5 Jahren noch kein perfektes internationales Steuersystem haben, aber ich glaube, wir bewegen uns langsam in die richtige Richtung, weil der internationale Druck zunimmt“, sagt Loretz, „die ersten Maßnahmen könnten in 5 Jahren in den nationalen Steuergesetzen verankert sein“. Die Schätzung, Österreich könne dadurch 3 Milliarden Euro an Steuereinnahmen hinzugewinnen, hält Loretz aber für unrealistisch. „Wie viel es wirklich wird, hängt von der konkreten Ausgestaltung ab“, er rechne aber mit rund 600 Millionen. „Das ist relativ viel.“