Bekannter Linzer Architekt Kaufmann verstorben

„Wer so gewirkt im Leben, wer so erfüllte seine Pflicht und stets sein Bestes hat gegeben, für immer bleibt er uns ein Licht.“ Im Gedenken an Wolfgang Kaufmann veröffentlichten seine Angehörigen diesen Spruch auf der Homepage der KaufmannGruppe. „Er ist am Sonntagnachmittag nach längerer, schwerer Krankheit im Krankenhaus der Elisabethinen verstorben. Freunde und Bekannte wussten, wie es um ihn stand. Zuletzt ist es dann aber schneller gegangen als erwartet“, so Stiefsohn Franz Steinböck zur „Krone“. Der gebürtige Niederösterreicher Wolfgang Kaufmann hätte am 8. März seinen 75. Geburtstag gefeiert.