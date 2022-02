Raketen vor der Haustüre

Mein Freund, der US-Regisseur Oliver Stone, hat vor fünf Jahren die Doku „Die Putin-Interviews“ gedreht und dabei dessen Perspektive beleuchtet: Seit dem Zerfall der UdSSR hat die NATO in Osteuropa, also vor Russlands Haustüre, ihre atomaren Waffensysteme positioniert. Sollte auch die Ukraine von den USA in die NATO-Arme gelockt werden, ist ein Krieg fast programmiert. In Europa. Zum Schaden Europas. Weil sich die EU von den USA via NATO fernsteuern lässt.