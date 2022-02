Nach Todeswochenende steigt Lawinengefahr in Tirol

Gefahr bei schlechter Sicht nicht zu erkennen

Die Gefahrenstellen seien häufig und bei der schlechten Sicht kaum zu erkennen. „Sie liegen an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze, auch an steilen Schattenhängen im Bereich der Waldgrenze sowie an Triebschneehängen in hohen Lagen und im Hochgebirge. In den schneereichen Gebieten sind Gleitschneelawinen und Rutsche zu erwarten. Die aktuelle Lawinensituation erfordert viel Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und große Zurückhaltung“, so die Experten weiter.