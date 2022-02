Sogar Knechte lachten über den Herrn Pfarrer

Erzherzog Johann ging nicht nur als Modernisierer in die weiß-grüne Geschichte ein, sondern auch als großer Freund der Steirer, ihrer Traditionen und des Brauchtums. Die Volksverbundenheit des Habsburgers zeigte sich in engen Kontakten zu den Menschen und seinem Interesse an den Bewohnern des Landes. Auf Anregung des „steirischen Prinzen“ begann man deshalb auch hierzulande, die gesungenen Texte abzuschreiben und so für die Nachwelt zu erhalten.