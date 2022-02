Handel mit Suchtgift verlagert sich ins Darknet

Der Verkauf und Versand von Suchtmitteln über das Darknet boomt. Auch Österreich ist von dieser globalen Entwicklung betroffen. Wie das Bundeskriminalamt am Samstag bilanzierte, sind in den vergangenen fünf Jahren durch große Schwerpunktkontrollen in Zusammenarbeit mit dem Zoll 17.000 Sendungen sichergestellt worden. Dabei wurden bis dato rund zwei Tonnen Drogen, neue psychoaktive Substanzen und andere psychotrope Stoffe beschlagnahmt.