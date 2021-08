Das Darknet wird immer häufiger zum Drogenplatz

Erst eine fünfköpfige Familie in Fieberbrunn, dann ein Pensionist, zuletzt in Telfs – besitzt denn heutzutage jeder eine Marihuanaplantage bei sich daheim? Katja Tersch, Chefin des Tiroler Landeskriminalamtes, gibt Auskunft: „Tatsächlich sind in den vergangenen 14 Tagen mehrere Plantagen aufgeflogen, aber generell liegen wir etwa im Jahresschnitt.“ Wo liegt der Jahresschnitt für Tirol bei den Cannabisplantagen? 2018 waren es 119 aufgeflogene, 2019 nur 103 und 2020 betrug diese Zahl 107.