Zug schleift Pkw 190 Meter mit: Beifahrer (20) tot

Der 36-jährige im Fond des Fahrzeuges konnte den Pkw selbstständig verlassen und erlitt vermutlich nur leichte Verletzungen. Der 20-jährige Beifahrer wurde von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen. Er war vorerst ansprechbar, verstarb jedoch in weiterer Folge noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.