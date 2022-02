Skispaß entpuppt sich zunehmend als Regelslalom

Ski heil! – Endlich können wir in den Semesterferien wieder die Pisten runterbrettern. Während im Vorjahr zu dieser Zeit alles zu war, herrscht jetzt Leben in den Skigebieten. Was heuer im Koffer für den Winterurlaub allerdings nicht fehlen darf: zahlreiche FFP2-Masken bzw. für Kinder von sieben bis 14 Jahren ein Mund-Nasen-Schutz.