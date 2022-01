Schärfere Regeln auf Pisten: Maske beim Anstellen

Abstand ist Trumpf: Daher werden die Ski-Gebiete bei Erreichen der Kapazitätsgrenzen rigoros abgeriegelt, wie Tourismuslandesrat Jochen Danninger gestern bekräftigte. Mit der begrenzten Ausgabe von Ganz- und Halbtagstickets will man die Besucherströme zeitlich „entzerren“, heißt es. An Wochenenden sowie in den Ferien darf man überhaupt nur noch mit einer gültigen Online-Reservierung anreisen. „Auch die Erbringung der 2-G-Nachweise ist vorab per Internet möglich, um Wartezeiten vor Ort zu verkürzen“, so Danninger.