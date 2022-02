Hallenbadsanierung für Neusiedl ist auf Schiene

Das Land Burgenland hat – wie berichtet – einen Plan für die Sanierung des Hallenbades Neusiedl am See plus angeschlossenem Tourismusprojektes erstellt. Was noch fehlte, war die Zustimmung des Gemeinderats. Doch mittlerweile ist auch das erledigt: Es gab einen einstimmigen Beschluss für das Landesprojekt!