Larissa Marolt: Charakter setzt sich durch

Larissa Marolt ist das geglückt, wovon viele träumen. Seit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel von „Austria’s Next Topmodel“ 2009 hält sich die Kärntnerin in der Branche, trat sogar für die Schweizer Version der Show in Heidi Klums Fußstapfen und ist als Schauspielerin schon längst in aller Munde.