Kreative Einkaufssackerl für mehr Nachhaltigkeit

Die Mädchen und Burschen der Mittelschule Egger-Lienz waren in den vergangenen Wochen kreativ: In ihrer Werkstatt wurden Einkaufstaschen mit dem Schullogo bestückt und verziert. Dabei sind echte Kunstwerke – auch in Anlehnung an den Namensgeber der Schule, Albin Egger-Lienz – entstanden.