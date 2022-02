40 Punkte von Doncic reichen Dallas nicht zum Sieg

40 Punkte von Luka Doncic haben den Dallas Mavericks in der National Basketball Association (NBA) nicht zum Sieg gegen die Oklahoma City Thunder gereicht. Die Texaner unterlagen am Mittwochabend (Ortszeit) 114:120 nach Verlängerung. Oklahoma gelangen damit erstmals seit Dezember zwei Erfolge in Serie. Matchwinner für die Gäste war Luguentz Dort, der 14 seiner 30 Zähler in der Overtime anschrieb.