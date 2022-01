„Nicht beschwerdefrei“: Eberhard beendet Saison

Biathlet Julian Eberhard hat die Saison aufgrund anhaltender körperlicher Probleme beendet und verpasst damit auch die Olympischen Winterspiele in Peking. Der beim Weltcupauftakt in Östersund schwer gestürzte Salzburger hat seitdem kein Rennen mehr bestritten. Eberhard laboriert nach wie vor an den gesundheitlichen Folgen dieses Sturzes, wie der ÖSV am Donnerstag bekannt ab. Ursprünglich wollte der 35-Jährige an diesem Wochenende in Antholz sein Comeback geben.