Snowboard: Claudia Riegler fährt nicht zu Olympia

Paukenschlag bei den Snowboard-Damen! Nach „Krone“-Informationen setzte Claudia Riegler den ÖSV in Kenntnis, dass sie weder gegen das Coronavirus geimpft sei, noch dies für die Winterspiele in Peking nachholen werde. Anfang Dezember haben die chinesischen Behörden und das Internationale Olympische Komitee die Einreisebestimmungen für Athleten und Athletinnen aus dem Ausland verschärft: Wer bei den Spielen im „Reich der Mitte“ dabei sein will, muss entweder vollständig geimpft sein oder nach der Einreise 21 Tage in Quarantäne.