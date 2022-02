Snowboard-Ass verabschiedet sich von großer Bühne

Österreichs erfahrenster Routinier im Olympia-Aufgebot der China-Spiele ist am (heutigen) Donnerstag in Peking eingetroffen. Andreas Prommegger ist zum fünften Mal im Zeichen der Fünf Ringe dabei, da kommt sonst niemand des 106-köpfigen ÖOC-Aufgebots heran. Am Dienstag geht es für den Snowboarder in den Riesentorlauf, in Secret Garden der einzige Bewerb der Parallel-Boarder im Programm. Es wird der Abschied Prommeggers von der größten der sportlichen Bühnen sein.