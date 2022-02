Taliban öffnen erste Unis seit Machtübernahme

Die Wiedereröffnungen erfolgen eine Woche nach Gesprächen zwischen einer Taliban-Delegation und westlichen Diplomaten in Norwegen. Dort wurde einmal mehr betont, dass humanitäre und finanzielle Unterstützung an die Einhaltung der Menschenrechte im Land am Hindukusch geknüpft sei. Die humanitäre Krise in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme der Taliban drastisch verschärft. Nach Angaben der Vereinten Nationen leiden rund 55 Prozent der Afghanen Hunger. Angesichts der Krise hatte der UNO-Sicherheitsrat im Dezember die Ermöglichung humanitärer Hilfen für Afghanistan beschlossen. Allerdings soll die Hilfe nicht direkt in die Hände der Islamisten geraten.