Capitals verloren bei Comeback gegen Meister KAC!

Die Vienna Capitals haben am Dienstag nach zehntägiger Corona-Pause beim Comeback in der ICE Hockey League eine 2:3-Heimniederlage nach Penaltyschießen gegen den amtierenden Meister KAC einstecken müssen! In den Parallelspielen besiegte Spitzenreiter Red Bull Salzburg das tschechische Team HC Znojmo mit 3:1, Innsbruck bezwang die Pustertal Wölfe in einem torreichen Derby mit 6:3 und die Dornbirn Bulldogs unterlagen Schlusslicht Black Wings Linz im „Kellerduell“ mit 0:3. Später am Abend setzten sich der HCB Südtirol mit 5:2 gegen die Graz99ers sowie der VSV mit 4:2 bei Olimpija Ljubljana durch.