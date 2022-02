Haiminger Wahlkampf wird zur Schlammschlacht

Es sind Auswüchse, die mit Demokratie nichts zu tun haben. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde bei vier Transparenten der Haiminger Bürgermeisterkandidatin deren Gesicht ausgeschnitten und Plakate einer anderen Liste in den Graben geschmissen. Bereits vorher seien Reifen angebohrt worden. Eine Schlammschlacht, die (fast) niemand will.