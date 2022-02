Raum brannte bei Feuer in Wohnhaus vollkommen aus

Am Dienstag gegen 16:35 Uhr bemerkte der 36-jährige Bewohner eines mehrstöckigen Wohnhauses in Maria Elend das Feuer im zweiten Stockwerk. Er alarmierte die Feuerwehr. Der Raum, in dem das Feuer aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen war, wurde vollkommen zerstört. „Auch die übrigen Räume im 2. Stock des Hauses wurden durch Rauch und Rußablagerungen schwer beschädigt!“, berichten die Einsatzkräfte.