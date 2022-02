Piloten gelingt spektakuläre Seitenwindlandung

Katastrophe verhindert

Solche spektakulären Seitenwindlandungen („Crosswind Landing“) wie am Montag in London kommen öfter vor und sind daher fester Bestandteil der Pilotenausbildung. So war im März 2008 eine Lufthansa-Maschine beim Landeanflug auf Hamburg von einer Windböe des Orkans „Emma“ erfasst worden. Der Kapitän verhinderte mit einer fliegerischen Meisterleistung eine Katastrophe.