Sexaffäre in Justizanstalt: Haft für Beamten

Zeugen bestätigten „Grapscherei“

Allerdings tauchen auch weitere Zeugen auf, Männer wie Frauen, die das Verhalten des Angeklagten nicht so mustergültig aussehen lassen: „Er hat hingegrapscht. Und die, die sich das gefallen ließ, hatte eben Vorteile.“ Richter Gernot Kugi glaubt den Aussagen und fällt ein Urteil, bei dem der Angeklagte beinahe vom Sessel fällt: „Schuldig wegen Missbrauchs des Autoritätsverhältnisses, 18 Monate teilbedingt.“ Sprich: Für sechs Monate müsste der Mann nun selbst in eine Zelle. Verteidiger Philipp Tschernitz meldet nach kurzer Schockstarre des Mandanten Berufung an.