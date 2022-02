Größter Todestrakt in Amerika soll jetzt schließen

Derzeit gibt es knapp 700 zum Tode verurteilte Häftlinge in Kalifornien. San Quentin, nördlich von San Francisco, ist das einzige Gefängnis in dem Staat mit einer Hinrichtungskammer. Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA im Jahr 1978 wurden in Kalifornien 13 Menschen hingerichtet.