„Schuldiger Mann, der den Tod verdient“ exekutiert

Probleme bei Hinrichtungen

Es war die zehnte Hinrichtung in den USA in diesem Jahr und die erste seit 2012 in Mississippi. Der Bundesstaat hat seit mehreren Jahren Schwierigkeiten, die für Hinrichtungen verwendeten Medikamente zu beschaffen. Viele Hersteller weigern sich, ihre Produkte an US-Bundesstaaten zu verkaufen, die sie für Hinrichtungen verwenden wollen.