Salzburgs goldene Momente für die Ewigkeit

In 98 Jahren elf Salzburger Olympiasieger

Und er ist in der 98-jährigen Geschichte von Winterspielen, die 1924 in Chamonix ihre Premiere feierten, erst der elfte Salzburger, der Olympia-Gold zu Hause hängen hat. Seine Vorgänger in zeitlicher Reihenfolge: Manfred Stengl, Annemarie Moser-Pröll, Petra Kronberger, Thomas Stangassinger, Hermann Maier, Felix Gottwald, Michael Gruber, Andrea Fischbacher, Bernhard Gruber und Anna Veith. Bevor am Freitag die 24. Winterspiele eröffnet werden, lohnt sich eine Zeitreise durch Salzburgs Olympiageschichte.