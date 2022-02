Psychiatrische Hilfe für Kinder kommt ins Haus

Zwei Teams haben bisher 20 junge Patienten betreut

In Wien konnten im ersten Jahr 20 Kinder über das „Home Treatment“ von zwei Teams betreut und behandelt werden. In der Regel kommen die Fachleute vier Tage in der Woche zu den Kindern. Damit wird eine annähernd gleiche Intensität wie bei stationären Angeboten erreicht. In Tirol sind die Entfernungen zu den Patienten zwar größer, dennoch könnten mit zwei Teams zahlreiche Patienten, die jetzt noch auf der Warteliste stehen, erreicht werden. „Niederschwellig, schnell und sehr individuell“, wie Ewald Lochner, Koordinator für Suchtfragen in Wien, die Vorteile aufzählt. Die jungen Patienten können außerdem ihren gewohnten Alltag in der Schule oder im Beruf fortführen.