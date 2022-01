Bruch mit Tradition: (K)ein Feuerwerk für Klima

Das große Feuerwerk bei der jährlichen Visualisierten Klangwolke der LIVA im September war viele Jahre lang ein Fixpunkt für die Linzer. Letztes Jahr dann der Bruch: Kein Feuerwerk mehr, stattdessen begleitete das Spektakel eine Lasershow. Der Umwelt zuliebe. Das soll auch in Zukunft so bleiben, erklärt der leitende Organisator Wolfgang Scheibner: „Die Klangwolke ist an sich ja nicht grade ein klimaschonendes Event, daher setzen wir zumindest beim Feuerwerk ein Zeichen. Es passt einfach nicht mehr in die Zeit.“