Thiem verneigt sich vor Rekord-Champion Nadal

„Die Erwartungshaltung in den ersten Wochen ist natürlich alles andere als hoch“, erklärt die einstige Nummer drei der Welt, „ich will mich von Turnier zu Turnier steigern.“ Auch sein Trainer Nicolas Massu stapelt vor dem Start am Mittwoch tief: „Extrem wichtig ist, dass Dominic endlich wieder in den Turnier-Alltag einsteigen kann“