Djokovic: Das sagt er zum Grand-Slam-Rekord Nadals

Der 21. Final-Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier, der alleinige Rekord als Zeichen des Legenden-Status, endlich der Größte aller Zeiten - all das, was sich Novak Djokovic für die Australian Open 2022 erhofft, so sehr ersehnt hatte, ist nun Rafael Nadal anheimgefallen! Doch wer nun erwartet, dass der wegen eines Visum-Kuddelmuddels vom heurigen Turnier ausgesperrte Serbe Gift und Galle ob des Sieges seines Rivalen spucken würde, täuscht sich schwer …