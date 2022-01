Innsbruck auf Impfpflicht nicht vorbereitet

Bezirke besser aufgestellt

Willis Amtsvorgängerin StR Christine Oppitz-Plörer erhebt indes schwere Vorwürfe gegen Willi. „Während alle anderen Tiroler Bezirke Vorkehrungen getroffen haben, ist in Innsbruck wenig bis nichts passiert. Wenig verwunderlich – das Bürgermeisterbüro war ja 2021 zu Beginn der Omikronwelle über Weihnachten und Neujahr überhaupt für drei Wochen ganz geschlossen“, kritisiert Oppitz-Plörer. Das betroffene Amt umfasst bisher insgesamt 13 Mitarbeiter, die eine Flut von Tausenden Einsprüchen bewältigen sollen. Rufe nach Personalaufstockung verhallten ungehört. Oppitz-Plörer ortete bei Willi ein „Ablenken vom eigenen Versagen“ und „menschlich verachtendes Vorgehen“, weil er den zurückgetretenen Amtsvorstand in einem E-Mail an 1000 städtische Adressen „denunziert“ habe.