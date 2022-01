Siebenhofer: „Hätte ich mir sparen können“

Der Rest der österreichischen Speedtruppe wird nach dem heutigen Super-G noch zwei Tage in Garmisch trainieren - und am Mittwoch ins Reich der Mitte aufbrechen. Ariane Rädler sogar mit einem wesentlich besseren Gefühl als Siebenhofer. Schließlich war der Ländle-Rakete am Samstag mit Platz sieben das erste Top-10-Resultat bei einer Weltcup-Abfahrt gelungen. Womit die Super-G-Spezialistin auch ihr Interesse an einem Startplatz bei der Olympia-Abfahrt angemeldet hat: „Klar, ich möchte auch diese Chance nützen, wenn es sie gibt.“